Larry the Cat fa gli scongiuri. Il gatto di Downing Street ha 17 anni: pronto il comunicato d’addio e un piano come per i reali

Londra, 27 agosto 2024 - Larry the Cat ha iniziato a fare gli scongiuri, infatti il gatto ufficiale di Downing Street ha una certa età, 17 anni per la precisione, e sembra che qualcuno abbia già preparato un piano per annunciarne la morte.

Pronto il comunicato per la sua morte

Larry, più presente di un ministro nella vita politica britannica, è il cacciatore di topi ufficiale del governo di Sua Maestà ed è il più conosciuto del Regno Unito. I funzionari di Downing Street, sebbene affezionati al micio nazionale, avrebbero già pronto il comunicato stampa per la sua dipartita, con anche le immagini che lo rappresentano meglio nella sua lunga vita trascorsa al servizio del Paese.

Un piano come fu per Elisabetta e come sarà per Carlo

Ma non poteva mancare anche l'ironia, alcune volte macabra degli inglesi, così sarebbe già stata preparata un operazione in codice per il momento fatale, che non a caso è stata chiamata "Larry Bridges", come il complesso meccanismo che scatta per la morte dei reali, vedi l'Operazione London Bridge utilizzata per la regina Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre 2022, o l'Operazione Menai Bridge già pronta per l'eventuale morte di re Carlo III.

Larry è già al suo sesto premier

Larry comunque gode di buona salute, e scongiuri a parte, e sempre impegnato nella sua ronda davanti al numero 10 per la gioia dei fotografi. E ridendo e scherzando Larry ha da poco visto arrivare il suo sesto primo ministro, il laburista Keir Starmer.

Plans are being made for how to announce my passing when that sad day comes. My wish is to be stuffed and placed above a fireplace in Downing Street as a constant reminder that the inhabitants shouldn't do anything stupid.https://t.co/fi4egrQoVt — Larry the Cat (@Number10cat) August 24, 2024

Il social X dei fan e l’umorismo britannico

E se il gattino tace, per dovere di Stato e per limiti naturali, c'è chi ha dato voce alle lamentele e ai pensieri del Chief Mouser del governo con un profilo non ufficiale su X. Sul sito social, seguitissimo da oltre 800 mila follower, non sono mancati i commenti relativi alla sua dipartita, e il 'suo' personale ultimo desiderio: "Si stanno facendo piani su come annunciare la mia scomparsa. Quando arriverà quel triste giorno il mio desiderio è di essere imbalsamato e messo sopra un caminetto a Downing Street per ricordare costantemente agli inquilini di non fare nulla di stupido".