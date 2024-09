La speranza di Kate: "Ho completato la chemio, sto guarendo dal cancro. Ma è stata durissima"

di Deborah Bonetti

LONDRA

in un video-annuncio molto personale, ieri pomeriggio, la principessa Kate ha rivelato di aver completato il ciclo di chemioterapia e di volersi concentrare sulla propria completa guarigione dal tumore. In un messaggio emozionale letto dalla principessa stessa e filmato nel Norfolk nel mese di agosto, si vedono Kate, il principe William e i bambini come non si sono mai visti prima, in momenti affettuosi di vita famigliare. La voce di Kate (42 anni) spiega come "questi ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi", ma le hanno dato una "nuova prospettiva su tutto", aiutandola a focalizzare la sua attenzione "sulle cose semplici ma importanti della vita".

La principessa appare radiosa, con i capelli sciolti e al vento, mentre guida, cammina sulla spiaggia, e gioca con i suoi tre figlioletti, George (11 anni), Charlotte (9) e Louis, 6. La sua voce racconta: "Il cancro è un viaggio complesso, pauroso e imprevedibile per chiunque, soprattutto per quelli che ti stanno vicino. Con umiltà, ti porta a confrontarti con le tue vulnerabilità, in un modo che non avresti mai pensato possibile". Il video, girato da un fotografo professionale, immortala momenti amorevoli di lei e di William abbracciati, che si baciano e si tengono per mano. E Kate dichiara: "Questo periodo ha ricordato a me e a William di riflettere e di essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molto spesso prendiamo per scontate. Come semplicemente l’amare e l’essere amati".

I due ridono e si baciano sdraiati sulle dune della spiaggia del Norfolk, in Galles, dove hanno una casa, Anmer Hall, sulla tenuta della corona. L’affetto e la complicità fra i due è evidente così come l’amore per i figli, che si vedono correre, arrampicarsi su balle di fieno e montagne di tronchi, ma spesso abbracciati a un genitore o all’altro. Il messaggio di Kate è chiaro: sto guarendo e questa è la mia famiglia. Sono loro la mia forza. Il video mostra anche i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, a cui lei è legatissima. In una scena tenera si vedono i bimbi che giocano a carte con i nonni e i genitori, e si capisce come la famiglia sia la cosa più importante al mondo per la principessa.

Kate non manca di annunciare di "non veder l’ora" di tornare al lavoro, con delle attività leggere per riprendere la propria quotidianità. Ma la principessa non è ancora guarita: "Anche se ho terminato la chemio, il mio percorso verso la completa guarigione è ancora lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene". E poi, con una farfalla che le si posa sulla mano e vola via, la principessa finisce con un appello al pubblico: "A tutti quelli che continuano il loro percorso di guarigione; rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può emergere la luce, lasciate che brilli luminosa".