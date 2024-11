La Cina sfida gli Usa, svelato il supercaccia. Il nuovo jet è invisibile

Con il nuovo supercaccia invisibile J-35A di quinta generazione, la Cina getta la maschera e svela tutte le sue ambizioni per sfidare la supremazia nei cieli degli Stati Uniti. L’Airshow China 2024 di Zhuhai, nel Guangdong, mai come quest’anno ha rappresentato la migliore occasione per il presidente Xi Jinping di mostrare i risultati del processo di modernizzazione delle forze armate mandarine, nell’anno del 75esimo anniversario della fondazione dell’Aeronautica dell’Esercito popolare di liberazione.

La prima esibizione di un J-35A ha avuto grande successo sui social media: si è librato sopra la folla di spettatori in un breve sorvolo, effettuando una ripida salita con i postbruciatori prima di andare via e sparire alla vista, in base ai video postati dai media statali. Un design nuovo, più avveniristico e lontano da quelli realizzati sulla tradizionale matrice russa, fino ad avvicinarsi ai modelli a stelle strisce e a spingere Pechino verso un ruolo di maggior peso globale, a cominciare dall’Indo-Pacifico.