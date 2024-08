Katie Price arrestata per non essersi presentata in tribunale: era in Turchia per la chirurgia estetica

Roma, 9 agosto 2024 – L’ex modella inglese Katie Price è stata arrestata stamattina all’aeroporto di Heathrow, nel Regno Unito, per non essersi presentata in tribunale. Price era attesa in aula per un’udienza parte del procedimento riguardante le due dichiarazioni di bancarotta.

Il mandano di arresto era stato emanato il 30 luglio. La top model è stata presa in custodia in una stazione di polizia di Londra, ma è poi stata liberata su cauzione. Comparirà davanti al giudice della Corte Reale di Giustizia questo venerdì.

I media hanno diffuso alcune foto dell’arresto, che ritraggono l’ex modella con il viso bendato mentre viene fermata da alcuni agenti. Il figlio e il fidanzato della donna erano presenti. Price è stata arrestata mentre rientrava in Gran Bretagana dalla Turchia, dove si era recata, secondo il Daily Mail, per realizzare un documentario sulla chirurgia estetica ma anche per un face lifting, il sesto.

La vicenda legale

Katie Price aveva dichiarato bancarotta nel novembre del 2019 e poi di nuovo a marzo 2024. Dopo un’udienza riguardante la prima dichiarazione di fallimento, tenutasi a febbraio, era stata condannata a pagare il 40% del reddito mensile che ricava dal suo profilo OnlyFans per i prossimi tre anni, in relazione alla sua prima dichiarazione di bancarotta. A questo punto la donna ha dichiarato bancarotta di nuovo, a causa di un conto fiscale non pagato di 750mila sterline.

La giudice Catherine Burton, della Corte per l’Insolvenza e le Compagnie, ha dichiarato che Katie Price aveva ricevuto “avvertimenti molto chiari” riguardo al fatto che si sarebbe dovuta presentare in aula. Durante l’udienza, sarebbe stata chiamata a rispondere delle sue questioni finanziarie davanti a una corte specializzata in fallimenti e sarebbe stata interrogata dagli avvocati che rappresentano il fiduciario delle sue due dichiarazioni.

Alla precedente seduta, la giudice aveva dichiarato che l’ex modella rischiava l’arresto se non si fosse presentata alle successive date, aggiungendo che se non si fosse potuta presentare, avrebbe dovuto fornire delle prove delle sue motivazioni.

Tuttavia, la corte è venuta a sapere che l’ex top model si era recata in Turchia e si trovava lì il 30 luglio. È stato quindi spiccato il mandato d’arresto, in cui la giudice Burton ha constato anche l’assenza di spiegazioni da parte della donna riguardo la sua assenza.

Burton ha aggiunto che il mandato d'arresto non è stato emesso "alla leggera", ma la signora Price ha offerto solo una "cooperazione frammentaria" e non ha fornito le "informazioni più basilari" in relazione ai suoi fallimenti.