Harris in vantaggio su Trump in tre Stati chiave: cosa dice l’ultimo sondaggio Usa

Roma, 10 agosto 2024 – “Più intelligente” del tycoon. Secondo la la maggior parte degli intervistati nell'ultimo sondaggio del New York Times in collaborazione con Siena College, Kamala Harris sarebbe “caratterialmente più adatta” a guidare gli Stati Uniti. Dal sondaggio emerge che la Harris è in vantaggio su Donald Trump di quattro punti percentuali in tre stati cruciali: Wisconsin, Pennsylvania e Michigan. Stati che rappresentano un campo di battaglia per le presidenziali e che sono stati a lungo fondamentali per le vittorie o le sconfitte del partito.

Esaminando solo gli elettori considerati probabili, il testa a testa resta ugualmente serrato in Michigan (Harris 50%, Trump 46%), Pennsylvania (Harris 50%, Trump 46%) e Wisconsin (Harris 50%, Trump 46%). I dati in ciascuno dei tre Stati segnano un miglioramento per i democratici rispetto ai precedenti sondaggi del quotidiano che avevano esaminato la corsa tra Biden e Trump all'inizio di quest'anno e mostravano una sostanziale parità o un leggero vantaggio del tycoon sull’attuale capo della Casa Bianca. Il New York Times sottolinea che si tratta di una netta inversione di tendenza per i democratici, dopo che l'attuale presidente Biden ha abbandonato la corsa per le presidenziali.

Il sondaggio è stato realizzato tra il 5 il 9 agosto, su 1.973 votanti registrati. Per quanto riguarda le risposte su tematiche chiave, Trump ottiene più preferenze ed è giudicato più affidabile in settori come l’economia e la gestione dell'immigrazione, mentre l’asticella propende a favore della Harris su temi come la democrazia e l'aborto.