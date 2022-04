Julian Assange, ok Corte a estradizione negli Usa. Cosa rischia il fondatore di Wikileaks

Londra, 20 aprile 2022 - Julian Assange potrebbe essere estradato negli Usa, dove il fondatore di Wikileaks dovrà affrontare un processo per la pubblicazione di file segreti relativi alle guerre in Iraq e Afghanistan. Il giudice Paul Goldspring della Westminster Magistrates Court ha emesso un ordine formale che dovrà ora essere firmato dalla ministra degli Interni britannica, Priti Patel, la quale avrà fino a due mesi per decidere se confermare o rifiutare la richiesta. La difesa di Assange ha già annunciato che presenterà ricorso entro i termini stabiliti, che termineranno il 18 maggio. Il 14 marzo la Corte Suprema, massimo organo giudiziario del Regno Unito, aveva dato il via libera all'estradizione respingendo il suo ricorso volto a impedirla e aveva incaricato Goldspring di emettere l'ordinanza. Ora la palla passa al governo.

Cosa rischia Assange

Se Assange verrà estradato negli Usa, rischierà 175 anni di carcere. Gli Stati Uniti avevano presentato ricorso contro la decisione della giustizia britannica che in primo grado aveva negato l'estradizione. Assange è ricercato dagli Stati Uniti per spionaggio in seguito alla diffusione di circa 700.000 documenti segreti militari e diplomatici. Il giornalista 50enne ha trascorso sette anni nell’ambasciata ecuadoriana a Londra, dove si era rifugiato quando era libero su cauzione, prima di venire arrestato dalla polizia britannica nell'aprile 2019 e passare due anni e mezzo nel carcere di massima sicurezza a Belmarsh.

"A morte la libertà di stampa"

"Il via libera all'estradizione negli Usa per Julian Assange condannerebbe definitivamente a morte la libertà di stampa, il giornalismo investigativo e il diritto dei cittadini ad essere informati pienamente su ciò che li circonda", hanno affermato i parlamentari di Alternativa. "Tutti quei principi e quei valori che fondano la nostra società - proseguono - saranno cancellati con un colpo di spugna. Un gesto che costerà 175 anni di detenzione all'uomo che ha contribuito ad aumentare la consapevolezza di larghi strati della pubblica opinione mondiale rispetto a Governi, uomini di potere, grandi lobby, reti di relazioni ed eventi ben oltre le narrazioni ufficiali. Un gesto che priverà della libertà a vita non solo Julian, che dovrebbe invece tornare ad essere un uomo libero, ma anche tutti noi, erroneamente convinti di vivere in quella parte del mondo dove i diritti delle persone vengono ancora tutelati".