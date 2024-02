Israele e lo scontro con il Vaticano. L’ambasciatore corregge: “Dichiarazione di Parolin ‘sfortunata’”

11:32

L'ambasciatore d'Israele corregge: "Dichiarazione di Parolin 'sfortunata'"

"ln riferimento al comunicato stampa del 14 febbraio scorso si desidera precisare che il comunicato originale era in lingua inglese e successivamente è stato tradotto in italiano. In inglese il comunicato, in riferimento alle parole di Sua Eminenza il Cardinale Parolin, così recitava: 'It is a regrettable declaration'. Nella traduzione in italiano è stata scelta la parola 'deplorevole' che poteva anche essere tradotta in modo più preciso con 'sfortunata'". È quanto afferma in una nota l'Ambasciata d'Israele presso la Santa Sede che ieri aveva diffuso il comunicato in italiano.