Israele news in diretta, Idf espanderà le operazioni di terra nel sud del Libano. Il figlio di Netanyahu choc: “Lo Shin Bet vuole rovesciare mio padre”

Roma, 11 novembre 2024 - Israele espanderà l'operazione di terra nel sud Libano, ha reso noto Herzi Halevy, capo di stato maggiore dell'Idf. Mentre si rincorrono le voci di una possibile tregua e la fine delle manovre militari israeliane in Libano, con le diplomazie al lavoro su più fronti da Mosca a Washington, Halevy ha dato l'ok ai piani per il Comando Nord di allargare le offensive delle truppe israeliane in nuove aree nel sud del Paese dei Cedri.

Intanto nella notte sono stati lanciati attacchi dallo Yemen e dall'Iraq. I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato il lancio di un missile balistico nella notte tra domenica e lunedì. Il missile è stato intercettato dalle difese aeree israeliane, ma i detriti hanno innescato un incendio a Beit Shemesh, a una ventina di chilometri a sud-ovest di Gerusalemme. Invece la "Resistenza islamica in Iraq" formata da gruppi armati filo-iraniani, ha rivendicato il lancio stamane di quattro droni contro "obiettivi essenziali" nel nord e nel sud di Israele. Anche in questo caso l'Idf "riuscito a intercettare quattro droni che si avvicinavano a Israele da est". Fanno discutere i post scritti da Yair Netanyahu, figlio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, e rilanciati oggi da Times of Israel in cui accusa lo Shin Bet di voler rovesciare il governo del padre, anche torturando ufficiali dell'Idf per metterlo nei guai. Yair ha anche difeso il padre delle accuse di corruzione parlando di "un colpo di stato contro la scelta democratica della popolazione da parte della Procura, dei media e dei tribunali". E proprio oggi i legali del premier hanno presentato una richiesta alla Corte distrettuale di Gerusalemme di ritardare di due mesi e mezzo la sua audizione nel processo per corruzione, affermando che a causa di una serie di incidenti di sicurezza l'assistito non ha potuto preparare per la testimonianza, riportano i media ebraici.

Live

