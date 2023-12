Diretta: Israele continua a colpire Gaza. Netanyahu accetta 'safe zone’. Le news di oggi

Roma, 3 dicembre 2023 – Davanti, almeno per il momento, si vede solo la guerra. Israele ha continuato a colpire nella notte la Striscia di Gaza e Hamas ha lanciato razzi contro diverse città israeliane. Due dei soldati di Tel Aviv sono morti in combattimento, e almeno sette persone, secondo Hamas, sono state uccise questa mattina in un raid vicino al confine meridionale di Gaza con l'Egitto. Ieri sera colpito anche il campo profughi di Nuseirat, con 13 morti.

I bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza (Ansa)

La tregua dunque è sempre più lontana. Israele, secondo la Nbc, avrebbe accettato di designare ampie 'safe zone’. Intanto sgombera Khan Younis e spinge i residenti verso il confine meridionale.

Va avanti lo scontro anche sul fronte degli ostaggi. Hamas sostiene di avere solo uomini e soldati, mentre Israele sostiene che abbiano ancora donne e bambini.