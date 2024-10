Israele, un anno dalle stragi nei kibbutz e al rave. Hezbollah colpisce Haifa, altri raid Idf sul sud del Libano

Roma, 7 ottobre 2024 – Oggi Israele si raccoglie nella commemorazione del primo anniversario degli attacchi di Hamas nei kibbutz a ridosso del confine della Striscia di Gaza e al rave a Re’im, che hanno causato 1.180 vittime, tra cui 797 civili e 36 bambini. Sono in corso nei luoghi del massacro delle cerimonie per ricordare chi ha perso la vita.

Ma il conflitto non si ferma: nella notte l’Idf ha lanciato una serie di raid contro l’ospedale di al-Aqsa, nel centro della Striscia, definito come un insieme di “centri di comando e controllo che erano utilizzati dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe israeliane” e lo Stato ebraico. Hamas ha risposto con il lancio di 4 razzi durante i “raduni nemici" verso il valico di Rafah, il valico di Kerem Shalom e il kibbutz Holit. Tre sono stati intercettati, mentre uno ha colpito un’area aperta.

Sono continuati nella serata e nella notte gli attacchi israeliani sul Libano: l’agenzia di stampa Nna riporta che 12 persone rimaste uccise a Beirut. Hezbollah ha invece lanciato più di una decina di razzi verso la zona di Kiryat Shmona e Haifa: cinque hanno colpito quest’ultima; l’Idf ha dichiarato di non essere riuscita a intercettarli. E’ stato centrato un ristorante e si sono registrati 11 feriti.

Le notizie in diretta

In alto, la commemorazione in corso a Re'im (Epa). In basso, una moschea distrutta a Gaza (Epa) e bombardamenti israeliani sul Libano (Afp)