Gaza: ora per Israele è caccia al fratello di Sinwar. Libano: ucciso comandante Hezbollah

05:29

Ucciso comandante Hezbollah Ramal

Il Times of Israel riporta che l'Idf ha ucciso il comandante di Hezbollah nell'area di Taybeh, Mohammed Hussein Ramal. Questo mediante un raid che ha colpito il sud del Libano. Nelle ultime 24 ore, le forze israeliane hanno colpito 150 obiettivi nel Paese. Non sono cessati gli attacchi dei miliziani al nord di Israele: lanciati nella mattinata 15 missili. Alcuni non sono stati intercettati e hanno colpito il suolo, ma non vi è comunicazione di feriti o danni alle strutture.