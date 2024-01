Guerra Israele a Gaza, la diretta: attacchi e morti nella notte. Oggi all’Aja le accuse di genocidio contro Netanyahu

03:38

Netanyahu: "Non vogliamo sfollare civili da Gaza"

"Voglio che alcuni punti siano assolutamente chiari: Israele non ha intenzione di occupare permanentemente Gaza o di sfollare la sua popolazione civile. Israele sta combattendo i terroristi di Hamas, non la popolazione palestinese, e lo fa nel pieno rispetto del diritto internazionale. Il nostro obiettivo e' liberare Gaza dai terroristi di Hamas e liberare i nostri ostaggi. Una volta raggiunto questo obiettivo, Gaza potra' essere smilitarizzata e deradicalizzata, creando cosi' la possibilita' di un futuro migliore sia per Israele sia per i palestinesi". Lo afferma in un messaggio in lingua inglese il premier israeliano, Benjamin Netanyahu.