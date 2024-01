Gaza, bombardamento provoca 40 morti. Gli Houthi rivendicano nuovo attacco nel Mar Rosso

Roma, 10 gennaio 2024 – Non si fermano gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza. L’esercito ha bombardato una casa adiacente all'ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir el-Balah, area che aveva definito “sicura”, provocando più di 40 morti e feriti, ssecondo quanto riferisce il governo di Gaza. “E’ la conferma che non esiste un posto sicuro nella Striscia, come invece sostiene Israele”, rimarca Hamas. Mentre sale almeno a 147 il numero di vittime degli ultimi giorni, in base alle emittenti arabe.

Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano un attacco nel Mar Rosso a una nave statunitense che forniva supporto a Israele. Si è trattato di “un’operazione militare congiunta tramite un numero ingente di missili balistici e navali e anche droni” secondo quanto riferisce Al Jazeera online. In una dichiarazione su X, il portavoce Yahya Saree ha affermato che si tratta di "una risposta preliminare all`’attacco alle nostre forze navali da parte delle forze nemiche americane di domenica 31 dicembre", costato la vita ad almeno 10 miliziani.

Bombardamenti a Gaza