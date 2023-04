Gerusalemme, auto sulla folla semina il panico. Morte di Alessandro Parini: la condanna di Mattarella

- - : - -

I due italiani feriti stanno bene e rientrano oggi

Rientrano oggi i due italiani feriti nell’attentato a Tel Aviv “per fortuna in maniera non grave” sono seguiti “personalmente dai nostri diplomatici” e “uno potrebbe essere dimesso addirittura oggi, fra poche ore”. Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale lo dice in collegamento telefonico con SkyTg24. “L’unità di crisi della Farnesina è disponibile a dare tutte le informazioni, i cittadini italiani possono chiamare per chiedere informazioni su amici e parenti in vacanza in Israele”, spiega Tajani. Gliitaliani feriti “non facevano parte dello stesso gruppo” di Alessandro Parini, il cittadino italiano morto nell’attentato, ricorda il ministro, per il loro rientro “dovremo vedere le loro condizioni, è una questione sanitaria”, per uno potrebbe essere possibile “nel giro di poche ore, l’altro avrà bisogno di qualche giorno” e “i familiari sono in contatto, credo che qualcuno arriverà oggi Tel Aviv”.