L’Iran accusa un diplomatico Ue di cospirare con Israele: rischia la pena di morte

Roma, 10 dicembre 2023 – Oltre 600 giorni chiuso probabilmente in una cella della prigione di Teheran. Ora Johan Floderus, diplomatico Ue, rischia la pena di morte. Lo svedese è stato accusato formalmente dal regime degli ayatollah di aver cospirato con Israele, acerrimo nemico della Repubblica islamica, con l’intento di danneggiare l’Iran. "Johan Floderus – riporta l’agenzia stampa Mizan Online citando la magistratura – è accusato di misure estensive contro la sicurezza del Paese, di un'ampia cooperazione di intelligence con il regime sionista e di corruzione sulla terra".

Tra le accuse formulate dai magistrati, come fa notare l'agenzia iraniana Isna e anche la Reuters, vi è quella di "corruzione sulla terra", uno dei reati più gravi per la Repubblica islamica e che prevede la pena capitale. Il processo a carico di Floderus è iniziato oggi a Teheran. A ricevere la medesima accusa di "corruzione sulla terra" sono stati anche alcuni dei manifestanti anti-regime arrestati e giustiziati nei mesi scorsi in Iran nell'ambito delle proteste del movimento 'Donna, vita, liberta'' nato dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda iraniana picchiata e arrestata dalla polizia morale un anno fa perché indossava in modo errato il velo lasciando intravedere qualche ciuffo.