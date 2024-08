Iran non parteciperà a colloqui per tregua a Gaza. “Teheran potrebbe colpire sede Mossad”. Idf chiude corridoio umanitario

Roma, 14 agosto 2024 – L’Iran non parteciperà ai colloqui per il cessate il fuoco: la Missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite non invierà rappresentanti al summit. Lo rende noto Haaretz. Un brusco passo indietro sul fronte della tregua a Gaza, che ha visto la diplomazia egiziana, principale mediatore fra Israele e Hamas, accelerare i contatti per raccogliere sostegno al dialogo e contenere la crescente tensione in Medio Oriente.

A peggiorare ulteriormente lo scenario, la notizia secondo cui l'Iran potrebbe colpire il quartier generale del servizio di intelligence israeliano Mossad a Tel Aviv come rappresaglia per l'assassinio di alti funzionari di Hamas e Hezbollah alla fine del mese scorso, secondo l'emittente iraniana Press Tv. L'attacco per vendicare la morte di Ismail Haniyeh a Teheran e di Fuad Shukr a Beirut potrebbe essere quindi diretto contro l'area di Kirya, il complesso governativo nel centro di Tel Aviv.

Intanto le Forze di difesa israeliane hanno annunciato stamani di aver chiuso temporaneamente una strada a Rafah utilizzata per fornire aiuti umanitari ai palestinesi della città del sud della Striscia di Gaza. Le Idf hanno motivato il provvedimento affermando che miliziani di Hamas hanno aperto il fuoco nell'area, che è così “diventata una zona di combattimento attivo”. L'esercito israeliano ha aggiunto che l'aeronautica ha attaccato oltre 40 obiettivi in tutta Gaza nelle ultime 24 ore.

SEGUI LA DIRETTA

Idf attacca 40 obiettivi a Gaza