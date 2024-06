Intelligenza artificiale,. Apple annuncia. ChatGpt sull’iPhone

Apple rompe gli indugi ed entra nella corsa dell’intelligenza artificiale. A quasi due anni dall’esplosione del fenomeno e dopo che i concorrenti hanno piazzato le loro pedine nel settore, la società di Cupertino lancia la Apple Intelligence il cui acronomino per una mossa di marketing è proprio AI. E si allea con OpenAI per portare ChatGpt sui suoi sistemi operativi. Nel corso della presentazione i titoli Apple cedono a Wall Street del 2,4%. "Ecco il nostro prossimo grande passo, la Apple Intelligence", annuncia Tim Cook (foto) alla Conferenza degli sviluppatori a Cupertino. "L’Intelligenza artificiale – aggiunge – deve riflettere i nostri principi: essere potente, intuitiva, integrata ai nostri prodotti, calata nel contesto personale e costruita per mantenere la privacy". Il popolare chatbot sarà integrato sulle prossime versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac. Ad avere un particolare risalto è il refresh di Siri, l’assistente digitale di Apple. Siri non sarà più solo una interfaccia vocale ma una sorta di chatbot con cui fare conversazione.