Influencer morto in Spagna: caduto mentre scalava un ponte di 200 metri per creare contenuti social

Roma, 15 ottobre 2024 – Un giovane influencer inglese è morto in Spagna mentre cercava di scalare il ponte di Castilla-La Mancha per creare dei contenuti social. La tragedia è avvenuta nella prima mattina del 13 ottobre nel comune di Talavera de La Reina. L’identità della vittima non è stata ancora resa pubblica.

Il 26enne è caduto mentre si arrampicava sul ponte, cosa che “è assolutamente vietata e che abbiamo ribadito in molte occasioni che non è consentita in nessun caso”, ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza del Comune, Macarena Muñoz. Il giovane era accompagnato da un altro turista inglese 24enne. “Per quanto abbiamo potuto apprendere, erano venuti a Talavera per scalare il ponte e creare contenuti per i social network, il che ha portato a questo disastroso e triste esito”, ha aggiunto l’assessora. Il comunicato dell’amministrazione cittadina ha confermato che il giudice e il medico legale hanno “già rimosso il corpo, che è stato portato alle pompe funebri”.

Secondo un portavoce della polizia, citato da MetroUK, l’influencer “si trovava a circa 40-50 metri di altezza, più o meno un quarto dell'altezza totale del ponte, quando è caduto. Il motivo della caduta non è chiaro e sarà oggetto di indagine da parte del tribunale locale”. Un’altra fonte vicina alle indagini, sempre riportata dal media britannico, ha dichiarato: “Sia l'uomo morto che il compagno sopravvissuto si stavano arrampicando senza imbracature o altre protezioni”.

L’allarme è stato dato da un automobilista di passaggio. Il 24enne sopravvissuto “era inizialmente in stato di shock e non riusciva nemmeno a parlare”. Secondo le fonti della polizia, non sarà accusato di alcun reato, ma la decisione di una sanzione non penale spetta all’amministrazione comunale.

Il ponte di Castilla-La Mancha è alto 192 metri ed è il ponte sospeso più alto della Spagna, sostenuto da 152 cavi metallici.