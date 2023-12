India, una fitta nebbia blocca New Delhi e varie parti del nord. Cancellati oltre 100 voli. Incidenti a catena nelle strade

New Delhi, 27 dicembre 2023 - In India una fitta nebbia sta avvolgendo New Delhi e larghe zone del nord dell'India tanto da bloccare il traffico aereo e mandare in tilt il traffico su strada. Secondo le autorità il fenomeno così intenso è la conseguenza del crollo delle temperature nella notte. Il Dipartimento Meteorologico indiano ha reso noto che la nebbia resterà per almeno 24 ore e ha rinnovato l'allerta "arancione".

Nella capitale la visibilità è quasi nulla. L'aeroporto Internazionale Indira Ghandi, il più attivo in India e nell'Asia meridionale, ha annullato più di 100 aerei. Non è migliore la situazione su rotaia con almeno 25 treni cancellati, deviati o che hanno subito ritardi di ore.

INDIA-WEATHER

In tutto lo stato dell'Uttar Pradesh la visibilità non arriva a cinquanta metri, con la conseguenza di diversi incidenti automobilistici e tamponamenti a catena di decine di vetture sull'autostrada nazionale e nelle arterie cittadine.

