Incendio alla Reggia di Versailles: densa colonna di fumo

Roma, 11 giugno 2024 – Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo dal tetto della Reggia di Versailles a Parigi. Un incendio sarebbe scoppiato questo pomeriggio nel cantiere aperto al livello del tetto, vicino alla Cour de Marbre. Il castello è stato immediatamente evacuato per mettere in sicurezza i centinaia di turisti in visita alla reggia. Sui social sono già virali le immagini che mostrano i vasti pennacchi di fumo che fuoriescono dal castello. Le fiamme sono state domate prontamente dai vigili del fuoco e non si segnalano feriti o danni alle collezioni. Dopo un’ora i visitatori sono stati fatti rientrare per proseguire con la visita.