Gigantesco incendio in California, arrestato un uomo. “Così è partito l’inferno”. Bruciata area più grande di Los Angeles

Roma, 30 luglio 2024 – L’incendio boschivo più grande dell’anno sta bruciando il nord della California dal 24 luglio e non accenna a fermarsi. Si tratta del sesto rogo più grande di sempre per lo Stato americano e ha già bruciato più di 373.000 acri (circa 1500 chilometri quadrati). Un’area più grande dell’intera città di Los Angeles. Al momento, secondo il Dipartimento Forestale e Antincedio della California (Cal Fire), il suo contenimento è solo al 14%.

L'incendio è attivo dal 24 luglio e non accenna a fermarsi (Ansa)

Migliaia di pompieri e centinaia di mezzi sono stati già mobilitati: più 3.500 uomini, 41 elicotteri e 467 autopompe che stanno lavorando per cercare di domare le fiamme. Nel frattempo, circa 4.200 residenti hanno ricevuto l’ordine di evacuazione. Secondo quanto riportato da Dan Collins, capitano dei vigili del fuoco della California, sono più di 100 le strutture distrutte da quando è scoppiato l’incendio. Al momento non sono state segnalate vittime.

Pare che il fuoco sia stato innescato da un’auto in fiamme spinta da un uomo in un burrone il 24 luglio. In una sola notte, l’estensione dell’incendio è arrivata a 148.924 ettari. Secondo un comunicato di Cal Fire, l’uomo è stato identificato e apparirà in aula lunedì per rispondere dell’accusa di incendio doloso.

Per domare le fiamme sono stati mobilitati più di 4.000 vigili del fuoco (Ansa)

Nel corso del 2024, il Cal Fire ha registrato più di 4.500 incendi boschivi, con un totale di più di 726.000 mila acri bruciati. Dati allarmanti, considerando che nell’intero 2023 sono stati registrati circa 2.500 incendi e meno di 8 mila acri bruciati.

“Solo quest'anno, Cal Fire ha fornito oltre 13 milioni di galloni di acqua e più di 8 milioni di galloni di ritardante per combattere gli incendi selvaggi, con oltre 60 aerei ad ala fissa e rotante” si legge sul profilo X del Dipartimento. Secondo Cal Fire, il 95% dei roghi è causato dall’essere umano.