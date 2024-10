Trova due ragazzi nel suo campo, agricoltore li incapretta e carica sul quad per consegnarli alla polizia

Roma, 24 ottobre 2024 – Incaprettati e trasportati su un quad – senza essere legati al mezzo – fino alla stazione di polizia: è la punizione che Neil Greenwood, agricoltore inglese di Colne, nella contea di Lancashire, ha pensato di infliggere a due giovani di 17 e 20 anni che si sono avventurati nella sua proprietà privata. Greenwood era convinto di star eseguendo un legittimo arresto privato, ma una volta arrivato al commissariato, l’arresto è stato eseguito nei suoi confronti.

Il contadino aveva visto i due ragazzi attraversare il suo campo in sella a una bicicletta elettrica, che avevano dovuto abbandonare ai margini della proprietà perché il cancello che dovevano attraversare per uscirne era chiuso. Greenwood ha quindi deciso di tendere loro un agguato: quando i due ‘trasgressori’ sono tornati il giorno successivo a recuperare il loro mezzo, l’uomo, che li aspettava in sella al suo quad, li ha placcati, bloccati a terra e incaprettati.

A quel punto, l’agricoltore ha chiamato la polizia di Lancashire ma non ha aspettato l’arrivo degli agenti: ha deciso di dirigersi verso la stazione di Colne, trasportando i due uomini – sempre legati – sul suo quad per circa 6 chilometri. Una fotografia, che ha già iniziato a diffondersi sui social media, mostra i due giovani incappucciati, senza scarpe, legati e caricati uno sulla parte anteriore e uno sulla parte posteriore del veicolo. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso Greenwood mentre guidava il veicolo lungo la strada con a bordo i “trasgressori”, non assicurati al mezzo.

Una volta arrivato alla stazione di polizia di Colne, il contadino è stato trattenuto e interrogato dagli agenti con le accuse di aggressione e falsa detenzione. Al momento, Greenwood è libero su cauzione. Leland Hornby, il 17enne protagonista della disavvetura, ha raccontato al The Sun la terribile esperienza: “Ho provato a scappare, ma lui mi ha inseguito. Ci ha legati, ci ha gettati sul quad e ci ha portati alla polizia. Avevo paura di quello che avrebbe potuto fare”.