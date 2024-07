Medio Oriente: lancio di missili dal Libano su kibbutz, morto un trentenne. Hezbollah: “Se attaccati, entreremo in Galilea”

Roma, 30 luglio 2024 – Tensione alle stelle nel Medio Oriente. Oggi un uomo di 30 anni è morto in seguito alle ferite riportate nel lancio di razzi dal Libano sul kibbutz Ha Goshrim, nel nord di Israele. La maggior parte dei missili è stata intercettata dall'Iron Dome, mentre l'Idf ha fatto sapere di aver risposto bombardano il sito da cui sono partiti. La diplomazia è al lavoro per evitare un'escalation nell’area. L’attacco nel nord è stato rivendicato da Hezbollah, che però dice di aver lanciato razzi Katyusha contro una base militare israeliana a Beit Hillel. Tuttavia una guerra tra Israele e l’organizzazione paramilitare supportata dall’Iran "non è inevitabile", ha dichiarato il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, da Manila. Intanto, dopo Italia e Germania, anche la Gran Bretagna ha invitato i suoi cittadini in Libano a lasciare immediatamente il Paese, data la situazione di sicurezza.

E da Gaza arriva la notizia che l'operazione militare israeliana lanciata il 22 luglio a Khan Younis, nel sud della Striscia, ha provocato circa 300 morti. “La difesa civile e le squadre mediche hanno recuperato circa 300 martiri, molti dei quali sono cadaveri in decomposizione", ha dichiarato all'Afp il portavoce della difesa civile Mahmoud Bassal.

Fumo da un sito preso di mira dai bombardamenti israeliani nel villaggio di Khiam, al confine meridionale del Libano (Ansa)

