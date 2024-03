Houthi: “L’equipaggio della Galaxy Leader dato in ostaggio ad Hamas”. Capo ribelli: “Attacchi anche nell’Oceano Indiano”

Roma, 15 marzo 2024 - Si rafforza il legame tra Houthi e Hamas. Il portavoce Nasr Al-Din Amer ha annunciato alla Cnn che l'equipaggio del cargo Galaxy Leader, caduto in ostaggio dei ribelli yemeniti a novembre, è stato consegnato alle Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas. Il cargo, sebbene gestito da una società giapponese Nippon Yusen, era stato preso di mira perché di proprietà di Ray Car Carriers, un'azienda legata al cittadino israeliano Abraham Ungar. A bordo c'erano 17 filippini, due bulgari, tre ucraini, due messicani e un rumeno.

Houthi: attacchi a navi anche nell'Oceano indiano

E si espande anche il campo di azione degli Houthi, ieri il leader Abdul Malik al-Houthi ha annunciato in tv l'intenzione di impedire alle navi di Israele, che hanno deviato la loro rotta dal Mar Rosso, di attraversare anche l'Oceano Indiano verso il Capo di Buona Speranza. ''La nostra battaglia principale è impedire alle navi legate al nemico israeliano di attraversare non solo il Mar Arabico, il Mar Rosso e il Golfo di Aden, ma anche l'Oceano Indiano verso il Capo di Buona Speranza. Questo è un passo importante e abbiamo iniziato a implementare le nostre operazioni in merito'', ha spiegato il leader filo iraniano.

Nuovi raid di Usa e Gb

Intanto tre nuovi raid delle forze aeree Usa e Gb hanno colpito le postazioni Houthi in Yemen, nell'area di Ras Issa nel distretto di al-Salif, nella provincia di Hodeidah, rende noto la tv Al Jazeera. Il Centcom ha fatto sapere di aver distrutto nove missili antinave e due droni. "È stato stabilito che queste armi rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e per quelle della marina americana nella regione", si legge nel comunicato del Centcom.

Nave sfiorata dai missili

Secondo il rapporto gli Houthi hanno lanciato due missili balistici antinave verso il Golfo di Aden e due missili verso il Mar Rosso, tutti distrutti. L'organizzazione United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) invece ha fatto sapere che una nave è stata sfiorata da missili a 50 miglia nautiche (93 chilometri) a sud-ovest di Hudaydah, nello Yemen. "Il Comandante ha segnalato che due missili volavano sopra la nave e ha sentito due forti esplosioni in lontananza", riporta la nota dell'UKMTO, confermando che non ci sono stati danni all'imbarcazione.

Usa: gli Houthi non hanno missili ipersonici

A Washington, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, ha smentito le notizie girate di recente sulla disponibilità da parte dei ribelli filo iraniani di un missile ipersonico: "Informazioni completamente sbagliate. Non hanno accesso a nessun missile ipersonico, posso assicurarlo", ha dichiarato il funzionario.