Harris raccoglie 200 milioni in pochi giorni: "Siamo sfavoriti, ma l’entusiasmo sale"

"Un bullo" che fa "una campagna disperata". "Una liberal pazza" e "malvagia", una "ex procuratrice distrettuale marxista autentica che vuole togliere i fondi alla polizia": Kamala Harris e Donald Trump continuano a scambiarsi insulti e attacchi . Una corsa ridiventata un testa a testa dopo il ritiro di Joe Biden e la fulminea rimonta della vicepresidente in una settimana da record. Harris ha recuperato il gap anche in alcuni Stati in bilico, secondo un sondaggio di Fox News, riaprendo la partita in Michigan (49% a 49%), Pennsylvania (49% a 49%) e Wisconsin (49% a 50% per il tycoon), nel decisivo Midwest. Mentre è avanti 52% a 46% in Minnesota. Harris in meno di sette giorni ha raccolto 200 milioni di dollari di cui il 66% da donatori che contribuiscono per la prima volta. "Siamo sfavoriti – dice la dem –, ma l’entusiasmo sale".