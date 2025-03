Hackman, la moglie il 12 febbraio era viva

Nuovo colpo di scena del mistero che circonda la morte di Gene Hackman (in foto). A quasi un mese dal ritrovamento del corpo del grande attore e di quello della moglie Betsy Arakawa, le autorità hanno rivelato che la donna ha chiamato un ambulatorio medico il 12 febbraio, vale a dire il giorno dopo rispetto a quello che il medico legale aveva indicato come probabile momento della morte. L’analisi del cellulare di Arakawa, che aveva sposato il due volte premio Oscar nel 1991, rivela che quella mattina la donna ha chiamato tre volte il Cloudberry Health e ha risposto a una telefonata dallo stesso studio medico. "Ha descritto una certa congestione, ma non ha menzionato alcuna difficoltà respiratoria, mancanza di respiro o dolore al petto", ha detto alla Bbc il dottor Josiah Child, che dirige la clinica.

La donna aveva inizialmente fissato un appuntamento per il 12 febbraio, ma l’ha cancellato il 10, spiegando che doveva prendersi cura del marito. La mattina del 12, ha però chiamato di nuovo per chiedere aiuto, ma poiché quello non era il suo ambulatorio abituale e nessun medico l’aveva mai visitata, le è stato risposto di presentarsi per una visita nel pomeriggio. "Non è venuta. Il nostro ufficio ha richiamato più volte senza ricevere alcuna risposta", ha spiegato Child. La coppia è stata trovata il 26 febbraio nella villa di Santa Fe, in New Mexico.