Guerra in Ucraina, droni colpiscono fabbrica di aerei in Russia. Mosca attacca magazzini del grano

Roma, 1 ottobre 2023 – Prosegue nel segno dei droni la guerra in Ucraina. E la Russia incassa oggi una perdita significativa, almeno dal punto di vista simbolico. Stamane un drone ucraino ha colpito una fabbrica di aerei nella regione di Smolensk, non lontana dal confine con la Bielorussia. Ed è proprio un sito indipendente di Minsk, Nexta, a confermare la notizia dopo che il ministero della Difesa di Mosca aveva affermato che i sistemi di difesa aerea avevano abbattuto tre droni di Kiev senza pilota, ma non aveva fatto riferimento al fatto che questi avessero colpito la struttura o causato danni. Poche ore prima, un massiccio attacco con droni è stato lanciato dai russi sulla regione di Cherkasy, in Ucraina centrale: colpite strutture dove viene immagazzinato il grano.

Ucraina, magazzini del grano attaccati dai russi (Ansa)

Nel frattempo, Kiev lavora con Washington per garantirsi ulteriori aiuti, dopo che i legislatori statunitensi hanno rinunciato a nuovi finanziamenti in un accordo dell'ultimo minuto per evitare lo shutdown. L’Ucraina assiste oggi alla vittoria nelle elezioni in Slovacchia del filorusso Robert Fico che ha già annunciato: “Non invieremo un solo proiettile a Kiev”.

