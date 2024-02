Ucraina-Russia news, Trump: “Anch’io perseguitato come Navalny”. Kiev nega di aver perso la testa di ponte sul Dnipro

06:30

Trump: "Anch'io perseguitato come Navalny

Donald Trump condanna la morte in carcere di Aleksej Navalny, ma usa la vicenda per paragonare la sua incriminazione a quella dell'oppositore russo: "È una cosa orribile, ma sta accadendo anche nel nostro Paese", ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti durante un comizio a Greenville, nella Carolina del Sud. Navalny, ha detto Trump, "è stato molto coraggioso, è tornato in Russia quando poteva starne fuori econtinuare a parlare" contro Putin "stando fuori dalla Russia". Gli Stati Uniti, ha sostenuto, "si stanno trasformando in un Paese comunista in molti modi". E ha lamentato: "Sono stato incriminato quattro volte... tutto a causa del fatto che sono in politica, per cose ridicole".