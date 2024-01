Ucraina, ipotesi grande offensiva di Mosca nel 2024. Ft: ecco le città nel mirino

Roma, 19 gennaio 2024 - La Russia potrebbe pianificare una grande offensiva sul fronte in Ucraina nell'estate del 2024. Lo sostiene il Financial Times in un articolo, citato da Rnc-Ucraina. L'articolo, che cita forze di sicurezza ucraine, scrive che l'obiettivo dell'offensiva potrebbe essere la completa occupazione delle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Inoltre, secondo le autorità, non è escluso un altro tentativo di occupare Kharkiv o Kiev.

Ventimila uomini nel confine Nord

Intanto la Russia mantiene circa 21.800 militari vicino al confine settentrionale con l'Ucraina, dove la situazione è attualmente sotto controllo, scive su Facebook il comandante delle Forze armate unite di Kiev, Sergii Nayev, come riporta Rbc-Ucraina. “Per ora la situazione nella Zona Operativa Nord resta sotto controllo”, ha affermato Nayev. “Nel frattempo, sul territorio della Federazione Russa, l'avversario ha creato e mantiene un gruppo con un numero totale di circa 20mila persone - ha aggiunto -. Le unità nemiche conducono costantemente ricognizioni, bombardano le zone di confine e aumentano attivamente le attrezzature ingegneristiche e fortificate dell'area”.

Un miliare ucraino a Zaporizhia (Ansa)

Il caso dell’aereo radar A-50

Sempre oggi il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento di intelligence ha segnalato che la Russia ha schierato un altro aereo di rilevamento radar a lungo raggio A-50 per sostituire quello abbattuto dalle forze ucraine questa settimana sulla costa settentrionale del Mar d'Azov. Questa volta, tuttavia, l'A-50 opererà più lontano dai confini dell'Ucraina: “all'interno del territorio russo, vicino alla regione di Krasnodar, più a est dell'Ucraina”, si legge nel rapporto pubblicato su X.

"Mosca tentata di preservare gli aerei rimanenti”

La decisione di Mosca, commentano gli esperti di Londra, "è molto probabilmente indicativa di una ridotta propensione al rischio e di un tentativo di preservare i rimanenti A-50 a scapito della sua efficacia complessiva sull'Ucraina”. Nonostante Mosca non abbia espresso una posizione ufficiale sulla perdita dell'A-50, questa decisione “dimostra probabilmente un tacito riconoscimento russo di un'operazione di successo da parte degli ucraini contro una risorsa aerea di alto valore”, conclude il rapporto.

Attacco di Kiev a un deposito di petrolio

E questa mattina l'Ucraina ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a un deposito di petrolio nella regione russa di confine di Bryansk. Una fonte dell'intelligence militare ucraina ha riferito all'Afp che è stato ha lanciato un drone contro il deposito, in un momento in cui Kiev ha moltiplicato i suoi attacchi al territorio russo per diverse settimane. Ieri l'Ucraina ha attaccato un altro deposito di petrolio nel nord della Russia nella regione di San Pietroburgo.