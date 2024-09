Cercapersone esplosi, 500 miliziani accecati. Anche l’ambasciatore iraniano ha perso un occhio. Teheran: "Prova di genocidio"

07:06

Escalation in Medio Oriente, Tajani: "Lavoriamo per la stabilità"

“Il Medio Oriente, così come l'Ucraina, sono due grandi sfide in cui la Ue deve giocare da protagonista. Occorre arrivare alla pace, anche se non mi nascondo ed è evidente a tutti che esistono molte difficoltà in questo tragitto. La situazione è complicata. E si complica sempre di più. Continuiamo ad invitare tutti, Israele, l'Iran e i suoi alleati come gli Houthi e Hezbollah, perché si arrivi a un cessate il fuoco”. A dichiararlo, in un'intervista a 'Il Messaggero' è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Vorrei ricordare, oltretutto, che noi abbiamo in Libano un grosso contingente nella missione dell'Unifil al confine tra il sud del Libano e il Nord di Israele”, sottolinea poi Tajani. “Si tratta di mille soldati, impegnati in una delicatissima e apprezzatissima operazione di pace. Abbiamo anche un piccolo ma importante contingente a Beirut, e perciò siamo investiti direttamente in questa crisi. E lavoriamo per la stabilità”.