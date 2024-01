Guerra in Medio Oriente, Israele colpisce la sede di Hamas a Beirut

Roma, 2 gennaio 2024 – Sale ancora la tensione attorno alla guerra in Medio Oriente, che dal 7 ottobre sta vivendo una escalation di violenze e ritorsioni impressionate. Un'esplosione oggi pomeriggio ha scosso il quartiere Msharafieh, alla periferia meridionale di Beirut, roccaforte del gruppo sciita Hezbollah. Lo riporta il quotidiano libanese L'Orient Le Jour, precisando che al momento non si conosce la causa della deflagrazione. Potrebbe essere "un omicidio mirato e un attacco con un razzo". Secondo l'agenzia di stampa libanese Nna, l'esplosione avvenuta oggi nella periferia meridionale di Beirut, in Libano, ha investito una sede del gruppo palestinese Hamas, causando la morte di quattro persone e diversi feriti.

La guerra fra Israele e Palestina