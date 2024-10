Raid Usa nello Yemen, colpiti i depositi armi degli Houthi. Crosetto: “Fuga dal Libano minerebbe la credibilità dell’Onu”

06:55

Attacchi israeliani in Siria: colpita Latakia

Almeno due civili sono rimasti feriti la notte scorsa in un bombardamento israeliano contro la città mediterranea di Latakia, nella Siria occidentale. Nelle ultime settimane, ricordano fonti ufficiali, la Siria è stata bersaglio di molteplici attacchi da parte di Israele, mentre è in corso la campagna militare in Libano. Una fonte militare citata dall'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha indicato che, intorno alle 2 e 50 locali mercoledì, "il nemico israeliano ha lanciato un attacco aereo dalla direzione del Mar Mediterraneo" che ha preso di mira un accesso all'ingresso sud-est di Latakia. Secondo i media statali, due civili sono rimasti feriti nel bombardamento, che a sua volta ha causato danni materiali "alle proprietà private circostanti", senza fornire ulteriori dettagli.

Da parte sua, l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato nel suo resoconto X che l'attacco era diretto contro "un deposito di armi" a Latakia, senza specificare il gruppo che presumibilmente gestiva tale deposito. Questa Ong, con sede nel Regno Unito ma con un'ampia rete di collaboratori sul campo, ha riferito una settimana fa che Israele aveva lanciato almeno 19 attacchi in Siria in un periodo di soli dieci giorni, in cui sono morte 27 persone, principalmente nella capitale Damasco.