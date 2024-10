Libano, Israele bombarda ancora Beirut. “Colpiti 140 obiettivi di Hezbollah in 24 ore”

Roma, 16 ottobre 2024 – Nella notte Israele ha lanciato un ordine di evacuazione ai libanesi residenti nella zona sud della capitale Beirut: “Vi trovate nei pressi di strutture e interessi affiliati a Hezbollah contro i quali Idf lavorerà in un prossimo futuro”, si legge in un post su X del portavoce dell’esercito Avichay Adraee. Nemmeno un’ora dopo, il raid: sono stati colpiti alcuni palazzi ad Haret Hreik. Da quanto si evince da un comunicato, l’obiettivo sarebbe stato un deposito di armi, “immagazzinate in una struttura sotterranea nell'area di Dahieh”. “Prima del raid sono stati effettuati numerosi passaggi per mitigare il rischio di danneggiare i civili, compreso un ordine di evacuazione duretti alla popolazione della zona”, ha assicurato l’Idf.

Nelle ultime 24 ore, l’esercito di Tel Aviv sostiene di aver eliminato numerosi terroristi e di aver colpito oltre 140 obiettivi legati ad Hezbollah.

Le notizie in diretta

Beirut, un'area bombardata da Israele (Afp/Ansa)