Hezbollah accetta la tregua con Israele, gli Usa stringono i tempi per l’accordo

Parenti degli ostaggi accusano Netanyahu: "Propaganda criminale contro l'accordo"

Einav Zangauker, madre di Matan, ostaggio di Hamas dal 7 ottobre, ha attaccato il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo che sono venuti alla luce nuovi dettagli dell'inchiesta in corso contro il suo portavoce Eli Feldstein, accusato insieme ad altri funzionari e militari di aver fatto filtrare documenti riservati per creare una pressione psicologica nell'opinione pubblica contro un accordo con Hamas, riducendo la pressione sul governo. "Mentre Matan e gli altri ostaggi languono nei tunnel, la banda di Netanyahu sta conducendo un'operazione di propaganda criminale contro l'accordo sugli ostaggi e contro le nostre famiglie, aiutando il nemico e danneggiando la sicurezza dello Stato", ha affermato la donna ad Haaretz. "Questo e' imperdonabile... Invece di porre fine alla guerra e salvare coloro che sono stati abbandonati per oltre un anno, Netanyahu li sacrifica per interessi personali criminali, lavorando contro di noi e contro il pubblico israeliano", ha aggiunto.

Sulla stessa linea Gil Dickmann, cugino di Carmel Gat, giustiziata da Hamas all'inizio di settembre: "Nel momento in cui Carmel è stata assassinata, un intero sistema al servizio di Netanyahu ha commesso reati di censura, ha danneggiato gli ostaggi e la sicurezza dello Stato e ha diffuso narrazioni inventate, tutto per indebolire le proteste, impedire alle famiglie di scendere in piazza e gridare, per distogliere l'attenzione da noi, in modo che la gente non parli dell'omicidio dei sei ostaggi".

"Signor Primo Ministro, gli ostaggi non sono i suoi nemici. Le loro famiglie non sono i suoi nemici - ha sottolineato Dickmann - Potrebbero essere il vostro più grande risultato. Fermi questa guerra contro di noi, li riporti a casa prima che sia troppo tardi". Il sospetto e' che la fuga di notizie veicolata da Feldstein possa aver danneggiato i negoziati in un momento in cui si cercava di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi a Gaza e il premier israeliano era sotto forte pressione da parte dell'opinione pubblica. A innescare le indagini congiunte di polizia, forze armate e Shin Bet sono stati due articoli apparsi all'inizio di settembre sulla stampa internazionale - Bild e Jewish Chronicle - e basati su presunti documenti militari classificati in modo da manipolare la 'piazza'.