Guerra in Medio Oriente, gasdotti esplosi in Iran. Houthi: "Raid Usa nello Yemen". Cairo, prorogati i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza

07:32

Familiari degli ostaggi all'Aia: "Oggi faremo la storia"

Circa un centinaio di familiari degli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza sono oggi all'Aia, in Olanda, per denunciare formalmente al Tribunale penale internazionale che Hamas ha commesso crimini di guerra. Inoltre la denuncia vuole sottolineare che il terrore di Hamas può diffondersi in Europa, Stati Uniti e altrove.

In una conferenza stampa organizzata dall'Hostages and Missing Families Forum, Ofri Bibas – il cui fratello Yarden è detenuto a Gaza così come la moglie di Yarden Shiri e i loro due bambini piccoli – ha dichiarato che gli ostaggi sono alla mercé di "terroristi che hanno ucciso, violentato e torturato''. Bibas ha aggiunto che ''oggi faremo la storia. Questa è una parte importante della nostra lotta, come cittadini del nostro Paese e del mondo, per dire 'basta'. Questa non è solo la nostra storia, se non la fermiamo, domani sarà la storia del mondo''.