Israele, l’esercito: “Nasrallah è morto nel raid su Beirut”. Nuovi attacchi di Tel Aviv dopo razzi dal Libano

06:54

Idf: nuovi attacchi a Beirut dopo missili dal Libano

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che gli attacchi in Libano continuano, in risposta ad almeno 5 razzi provenienti dal territorio libanese, la maggior parte dei quali è stata intercettata. Le sirene avrebbero suonato in diverse zone nel nord di Israele, in particolare nelle zone di Wadi Ara, Samaria e Menashe, e sono stati identificati cinque proiettili provenienti dal territorio libanese, la maggior parte dei quali è stata intercettata. "Poco tempo fa, un missile terra-terra è stato lanciato dal territorio libanese ed è caduto in un'area aperta nel centro di Israele" - afferma l'esercito israeliano.

L'Idf ha poi precisato che i dettagli della caduta del missile "sono in fase di revisione". L'Idf sta attualmente colpendo "obiettivi terroristici appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah nella zona della Beqaa, in Libano". Poco prima - afferma l'Idf - "hanno suonato le sirene nelle zone di Samaria e Menashe", afferma l'esercito israeliano sul suo canale Telegram.