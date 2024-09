Israele-Libano, oggi Netanyahu parlerà all’Onu. Intercettato missile Houthi su Tel Aviv

Roma, 27 settembre 2024 – E’ il giorno dell’intervento di Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e New York si prepara a far fronte alle proteste che si prospettano e che sono già in parte cominciate. I manifestanti che chiedono la fine del conflitto a Gaza hanno bloccato l’accesso alla stazione centrale della città mentre migliaia di persone si sono radunate sui gradini della Biblioteca pubblica di Manhattan e hanno poi marciato verso il Palazzo di Vetro, dove si sono uniti a un’altra protesta.

Nel frattempo, Israele è ancora bersaglio di raid aerei ‘incrociati’: nella notte, gli allarmi anti-missilistici hanno risuonato in tutta la regione centrale del Paese per via di un terra-aria proveniente dallo Yemen, poi intercettato. Le sirene hanno ripreso durante la mattina nel nord, nei pressi della città di Tiberiade.

Ieri, l’Idf ha colpito ben 220 obiettivi in Libano, ritenuti essere basi di Hezbollah. Il ministero della Salute di Beirut ha dichiarato che i bombardamenti israeliani hanno causato 92 morti nelle ultime 24 ore.

Le notizie in diretta

La città Saksakiyeh, nel Libano meridionale, pesantemente colpita dai bombardamenti israeliani (Epa/Stringer)