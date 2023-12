Guerra Israele-Hamas, ultime notizie in diretta. Appelli di Onu, Pam e Oms: “A Gaza si va verso la catastrofe umanitaria”. Idf ai cittadini di Khan Younis: “Evacuate la zona costiera”

Roma, 10 dicembre 2023 - Le operazioni militari di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza potrebbero andare avanti per altri due mesi, secondo fonti governative citate dai media israeliani. Ma la situazione è ormai insostenibile per la popolazione palestinese, come sottolineano i drammatici appelli dell'Onu, della Pam e dell'Oms. Carl Skau, vicedirettore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ha affermato che metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame perché solo una minima parte delle forniture necessarie è riuscita ad entrare nella Striscia e solo 9 famiglie su dieci riescono a mangiare tutti i giorni.

Gli ha fatto eco il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che ha al forum di Doha ha denunciato: "Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario" a Gaza, dove "la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro complesso e per la pace e la sicurezza nella regione".

Ragazzini palestinesi sulla strada versi Rafah

"L'impatto del conflitto sulla salute è catastrofico" è invece l'allarme lanciato dal capo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, all'apertura di una sessione speciale del comitato esecutivo convocata per discutere le condizioni sanitarie nell'enclave palestinese.

Intanto nella Striscia le forze dell'Idf continuano a spingersi sempre più a sud di Gaza, mettendo a rischio le centinaia di migliaia di civili fuggiti dalla città martoriata dai bombardamenti e dagli intensi combattimenti con i militanti di Hamas. Oggi le forze israeliane hanno lanciato una serie di "incursioni molto violente" contro Khan Younis, colpendo anche lungo la strada per Rafah, vicino al confine con l'Egitto.

Live