Raid aereo su Khan Younis, 40 morti e 60 feriti: “Un massacro”. Israele: “Colpito centro di comando di Hamas”

04:54

Khan Yunis, 15 dispersi. I soccorritori: "Famiglie scomparse sotto la sabbia"

“I nostri equipaggi sono ancora al lavoro per recuperare 15 dispersi a seguito dell'attacco alle tende degli sfollati a Mawasi, Khan Yunis”, ha detto all'Afp un funzionario della protezione civile, Mohammed Al-Mughair. Fonti della difesa civile hanno sostenuto separatamente che l'attacco ha lasciato dietro di sè grandi crateri. “Intere famiglie sono scomparse nel massacro di Mawasi Khan Yunis, sotto la sabbia, in buche profonde”, ha dichiarato il portavoce della difesa civile Mahmoud Basal. L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che i suoi aerei hanno "colpito importanti terroristi di Hamas" e che “le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza continuano ad abusare sistematicamente delle infrastrutture civili e umanitarie, compresa l'Area umanitaria designata, per svolgere attività terroristiche contro lo Stato di Israele e le truppe dell'Idf”. Hamas ha invece affermato che le affermazioni secondo cui i suoi combattenti erano presenti sulla scena dell'attacco sono “una palese menzogna”.