Guerra a Gaza, ultime notizie: scontro tra Netanyahu e i vertici militari. Atteso l’arrivo di Blinken

Roma, 5 gennaio 2024 – Blinken sta per tornare in Cisgiordania, nell’agenda di questa settimana colloqui con funzionari palestinesi e leader israeliani. La visita del segretario di Stato americano avviene nel mezzo delle crescenti tensioni nella regione scoppiate dopo l'assassinio del leader di Hamas Saleh al-Arourim, avvenuto martedì nella capitale libanese Beirut.

Bagarre al summit del governo israeliano con i vertici militari, Netanyahu ha interrotto l'incontro. A far scoppiare lo scontro è stata la notizia sulla creazione di un comitato per indagare sul fallimento dell'esercito Idf sull’attacco di Hamas del 7 ottobre. Nelle ultime 24 ore, le forze di difesa israeliane hanno attaccato oltre 100 obiettivi di Hamas con mezzi aerei, di terra e via mare.

Segui la diretta qui sotto

Continuano le evacuazioni dalle città più pericolose della Striscia

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui