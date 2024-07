Sessanta corpi trovati sotto le macerie a Gaza City. Oggi riprendono i negoziati al Cairo

Roma, 12 luglio 2024 – Sessanta corpi sotto le macerie a Gaza City, la scoperta dopo la fine di una vasta operazione israeliana che ha devastato la zona di Shujaiya, nella parte orientale della città. Secondo l’Idf, sono stati smantellati “otto tunnel dei terroristi”.

Oggi riprendono i negoziati al Cairo, dopo che ieri è stato fatto un primo passo avanti nei colloqui in Qatar. Biden ha riferito di “progressi” sull’accordo per il cessate il fuoco. Secondo il Washington Post, trattative in corso per il dopoguerra con un esecutivo senza Israele e Hamas.

Palestinesi tra le macerie delle città distrutte nella Striscia di Gaza