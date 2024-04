Negoziati del Cairo, Israele frena sulla tregua a Gaza: “Nessun accordo all’orizzonte”

07:02

Il Papa incontra i familiari degli ostaggi. Katz: "Grande peso morale"

Il Papa incontra oggi in Vaticano i familiari di cinque ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Si fratta di una delegazione che accompagna il ministro degli Esteri dello Stato ebraico, Israel Katz, che vedrà anche il segretario per i rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher. In una nota, Katz ha ringraziato il Pontefice ''per aver risposto alla richiesta di incontrare le famiglie dei rapiti per rafforzarle e sostenere il ritorno dei sequestrati a casa. Il sostegno del Papa ha un grande peso morale e pratico, e sono convinto contribuirà al ritorno a casa dei sequestrati''.