Guerra Israele-Hamas, la diretta. Raid sulla Striscia di Gaza, almeno 21 morti. Blinken oggi in Turchia

Tel Aviv, 6 gennaio 2024 – Un’altra notte di bombe sulla Striscia di Gaza. Il bilancio è di almeno 21 morti, riferisce la tv panaraba Al Jazeera.

Intanto, nella giornata di oggi il capo della diplomazia americana Antony Blinken, sarà in Turchia, prima tappa di un tour regionale in viaggio il Medio Oriente che lo porterà in Israele, nella Cisgiordania occupata e nel Qatar, per invocare maggiori aiuti a Gaza e parlare di come evitare una conflagrazione regionale, tre mesi dopo l'inizio della guerra tra Israele e Hamas.

Guerra Israele-Hamas (Ansa)

Le ultime news in diretta

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui