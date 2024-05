L’Egitto cerca di rilanciare i negoziati, via libera di Tel Aviv. Hamas: “Video delle soldatesse manipolato”

Roma, 23 maggio 0224 – Mediatori egiziani stanno stanno sondando il terreno per rilanciare i negoziati tra Israele e Hamas, l'obiettivo è raggiungere un accordo sugli ostaggi. Anche il gabinetto di guerra israeliano ha dato il via libera ai propri negoziatori per continuare i colloqui. Tra i nodi critici, il controllo del valico di Rafah.

Intanto continua a far discutere il video choc delle 5 soldatesse dell’Idf – messe al muro con le mani legate e i volti insanguinati – rapite da Hamas il 7 ottobre. Secondo Hamas, il video “è stato manipolato e l'autenticità di ciò che contiene non può essere confermata”. Raid su una moschea nel centro di Gaza City, 16 palestinesi morti: si erano rifugiati in cerca di riparo.

