L’Onu approva la risoluzione su Gaza, Biden: "Hamas dimostri di volere la tregua"

04:25

Libano, raid israeliano contro Hezbollah: 5 vittime

Sale a cinque il bilancio delle vittime di un raid israeliano contro Hezbollah. Gli attacchi avevano come obiettivo un convoglio di camion-cisterne che entravano in Libano dalla vicina Siria. Dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas, il 7 ottobre scorso, Hezbollah ha regolarmente scontri a fuoco con l'esercito israeliano. “Tre siriani che lavorano con Hezbollah e due libanesi sono stati uccisi in un attacco israeliano contro un convoglio di petroliere che entrava in Libano, al confine con la Siria, sulla strada tra Hermel e Qousseir”, ha detto all'Afp il direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahmane.