Crisi nelle fila dell’Idf: si dimettono i portavoce dell’esercito. La tregua si allontana, nuovi raid su Gaza: decine di morti tra cui due gemelli di 4 mesi

Roma, 4 marzo 2024 – Mentre le trattative per una tregua a Gaza si allontano – dopo il rifiuto di Israele di andare ai colloqui al Cairo accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita – proseguono raid e operazioni di terra nella Striscia e in Cisgiordania ma si assiste anche a una serie di dimissioni tra alti ufficiali delle Forze di difesa israeliane, tra cui i portavoce dell’Idf, ovvero coloro che dall’inizio della guerra sono stati voce e volto dell’esercito.

Confine tra Israele e la Striscia di Gaza

Ha subito sollevato interrogativi la notizia diffusa da Channel 14 che riferisce delle dimissioni del popolarissimo tenente colonnello Daniel Hagari, secondo in comando dell’Unità informativa dell’Idf, assieme ad almeno altri 4 alti funzionari del sistema informativo dell'Idf. Fonti dell’emittente tv israeliana affermano che le dimissioni sono dovute a questioni “professionali e personali”. Ma allo stesso tempo è ritenuta “insolita” un'uscita dall'esercito di tale portata nel pieno di una guerra in corso. Oltre ad Hagari le dimissioni riguarderebbero anche l'altro tenente colonnello Richard Hecht, portavoce dell'Idf per i media esteri. Tra gli altri, Channel 14 fa poi i nomi degli ufficiali Merav Granot e Tzupia Moshkovich.

Intanto dopo l’arrivo a Tel Aviv della vicepresidente Usa Kamala Harris oggi, contro il parere di Netanyahu, il membro del gabinetto di guerra Gantz la incontrerà. Harris chiede un immediato cessate il fuoco di 6 settimane e l'apertura dei valichi per gli aiuti a Gaza.

Ieri sera sono proseguiti i raid a Gaza. I media palestinesi riferiscono di almeno 12 morti nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia, mentre altri 7 a Rafah. E nella città più a sud della Striscia, riporta Al Jazeera, tra le vittime ci sono anche due gemelli di 4 mesi, insieme al padre. Anche in Cisgiordania ci sono stati scontri, spari ed esplosioni nel campo profughi di Nour Shams dopo che le forze israeliane, accompagnate da bulldozer, hanno fatto irruzione nell'area.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

Le ultime notizie