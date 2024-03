Sfuma la tregua per il Ramadan. Fonti Usa: “Hamas rifiuta di rilasciare ostaggi malati e donne e ostacola l'accordo”. E il direttore della Cia è volato in Qatar

Roma, 8 marzo 2024 – Una missione d'emergenza sulla costa di Gaza per costruire un molo off-shore temporaneo in grado di accogliere grandi navi cargo per scaricare aiuti umanitari. Un’operazione militare americana ma senza "boots on the ground”, senza soldati Usa sul territorio, e subito ben accolta da Israele. È il colpo ad effetto per la guerra in Medio Oriente di Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell'Unione pronunciato nella notte davanti al Congresso.

Carro armato israeliano al confine della Striscia di Gaza

Intanto sfuma la possibilità di un accordo tra Israele ed Hamas che porti ad una tregua per il Ramadan che inizia il 10 marzo. Si muove, però, il direttore della Cia, Bill Burns, che a quanto si è appreso è volato al Cairo e poi a Doha per continuare le trattative con il premier del Qatar.

Ieri il governo di Israele ha ritirato la nomina di Benny Kashriel, ex sindaco dell'insediamento di Maale Adumim, come prossimo ambasciatore a Roma “dopo il rifiuto del governo italiano” che ha espresso disagio per i suoi stretti legami con il movimento dei coloni in Cisgiordania.

