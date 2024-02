Guerra in Ucraina, news in diretta. Kiev bombarda una panetteria nel Lugansk occupato: almeno 28 civili morti. Mosca: “Usate armi occidentali”

08:27

Vice ministro Esteri russo a Seul per colloqui con omologo



Il vice ministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko, è volato a Seul per colloqui con il suo omologo sudcoreano, Chung Byung-won. I due parleranno di sicurezza regionale, della guerra in Ucraina e delle relazioni bilaterali. In un comunicato del ministero degli Esteri sudcoreano si sottolinea come Chung abbia espresso "la posizione severa" di Seul sulla crescente cooperazione militare della Russia con la Corea del Nord, chiedendo un "comportamento responsabile" da parte di Mosca.