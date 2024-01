Guerra in Ucraina live, Zelensky: “Da Russia 500 missili e droni in 5 giorni”. Ue sanziona il colosso dei diamanti Pjsc Alrosa

10:37

Polonia: fornire a Mosca armi a lungo raggio

Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato che l'Occidente dovrebbe inasprire le sanzioni contro la Russia e fornire all'Ucraina missili a lungo raggio in risposta agli ultimi bombardamenti di Mosca. Martedì, la Russia ha bombardato le due più grandi città dell'Ucraina con una nuova ondata di duri attacchi aerei che hanno ucciso almeno cinque civili e hanno suscitato richieste all'Occidente di fornire rapidamente maggiori aiuti militari. "Dobbiamo rispondere all'ultimo attacco contro l'Ucraina con un linguaggio che Putin capisca: inasprendo le sanzioni in modo che non possa produrre nuove armi con componenti di contrabbando e fornendo a Kiev missili a lungo raggio che le consentano di abbattere basi di lancio e centri di comando", ha scritto Sikorski su X.