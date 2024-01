Guerra a Gaza, la diretta. Nyt: “Accordo vicino”. Guterres (Onu): membri Unrwa risponderanno, ma gli Stati non ci abbandonino

Gaza, 28 gennaio 2024 – Si starebbero avvicinando a un accordo i negoziatori guidati dagli americani tra Israele e Hamas. Lo scrive il New York Times, secondo cui nelle prossime due settimane potrebbe essere siglata un'intesa che prevederebbe la sospensione della guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio i oltre cento ostaggi detenuti nella Striscia. Intanto il Wall Strett Journal riferisce che, dopo 114 giorni di combattimenti, ben l'80% del sistema di tunnel di Hamas sotto Gaza sarebbe intatto. Citando funzionari israeliani e statunitensi, il quotidiano statunitense scrive che è difficile valutare quanta parte del labirinto sotterraneo sia stata distrutta finora dalle truppe israeliane. Funzionari israeliani hanno affermato che il leader di Hamas Yahya Sinwar e altri comandanti del gruppo terrorista si nascondano sottoterra, in particolare Sinwar si troverebbe in un centro di comando in un tunnel sotto Khan Younis, insieme ad alcuni rapiti.

La diretta